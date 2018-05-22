Мончи рассказал, при каких условиях Алиссон покинет "Рому"

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Мончи рассказал, при каких условиях Алиссон покинет "Рому"

Спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи рассказал, при каких условиях клуб покинет бразильский вратарь Алиссон.

"Алиссон уйдёт, только если я снова стану голкипером. Только в этом случае он может покинуть "Рому". Но я не знаю, готов ли я начать снова играть" - цитирует Мончи Football Italia.

Напомним, что на 25-летнего Алиссона претендуют "Реал", "Ливерпуль" и ПСЖ. 

Не пропустите: "Рома" готова увеличить оклад Алиссону до 3,5 миллиона евро за сезон. | http://soccernews.ru

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