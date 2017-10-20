Мончи: "Разгром "Спартаком" "Севильи" - несчастный случай"

Спортивный директор итальянской "Ромы" Мончи прокомментировал разгромное поражение испанской "Севильи", в которой он работал на протяжении длительного времени, московскому "Спартаку" в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Считаю, что этот результат не отражает истинного положения дел на поле. "Севилья" чаще была с мячом. Испанцы заслужили лучшего результата. Это несчастный случай. Думаю, "Севилья" все равно выйдет из группы", - цитирует Мончи официальный сайт испанского клуба.

Напомним, Селихов высказался о целях "Спартака" на сезон. | soccernews.ru