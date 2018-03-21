Мончи: "Реал" не делал предложений "Роме" по Алиссону"



Спортивный директор "Ромы" Мончи опроверг информацию о том, что мадридский "Реал" сделал предложение по трансферу бразильского вратаря "волков" Алиссона Бекера.

"Алиссона только 26 лет и он может продолжать прогрессировать. Наша команда чувствует себя спокойнее с ним в воротах. Мы очень довольны им. В данный момент мы не получали предложений по его трансферу, несколько на множество слухов", - цитирует Мончи Football Italia.

Ранее сообщалось, что "Реал" может заплатить за Алиссона 60 миллионов евро.

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