Мончи: "Рома" не получала предложений по трансферу Алиссона"

Спортивный директор "Ромы" Мончи заявил, что клуб не ведет переговоров о продаже бразильского вратаря Алиссона.

"Мы не боимся потерять Алиссона. Он счастлив в клубе и мы рады, что он с нами. Информация, которая появляется в прессе является неверной. Мы не получили предложений по его трансферу. Я каждую неделю говорю с Алиссоном. У него еще много важных дел в "Роме", - приводит слова Мончи Mediaset Premium.

Ранее сообщалось, что 25-летним Алиссоном интересуются ПСЖ, "Реал", "Челси", "Ливерпуль" и "Наполи".

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