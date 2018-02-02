Мончи: "Рома" отказалась от трансфера Блинда по экономическим соображениям"

Теги манчестер юнайтедромадейли блинд

Мончи: "Рома" отказалась от трансфера Блинда по экономическим соображениям"
Спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи рассказал, почему клуб не стал покупать голландского защитника "Манчестер Юнайтед" Дейли Блинда.

"Три-четыре дня назад нам предложили приобрести Блинда, но мы приняли решение, что он не подходит нам, в том числе с экономической точки зрения", - цитирует Мончи Goal.com.

В итоге римский клуб арендовал защитника "Спортинга" Хонатана Силву.

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