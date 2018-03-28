Мончи: "Рома" продала Салаха до того, как наступил эффект Неймара"

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Мончи: "Рома" продала Салаха до того, как наступил эффект Неймара"
Спортивный директор "Ромы" Мончи сожалеет о том, что клуб продал Мохамеда Салаха в "Ливерпуль" за сравнительно небольшие деньги.

"Рома" продала Салаха до того, как наступил эффект Неймара. Этот трансфер произвел революцию на рынке. Но мы были вынуждены продать его. Он проводит потрясающий сезон. Его цена постоянно растет", - приводит слова Мончи L’Equipe.

Напомним, что 25-летний Салах перешел в "Ливерпуль" прошлым летом за 42 миллиона евро. Теперь мерсисайдцы оценивают игрока не менее, чем в 200 миллионов.

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