Мончи: "Рома" закончила с продажами игроков"

Спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи заявил, что клуб больше не собирается продавать футболистов.

"Наингголан остается в "Роме". Мы закончили с продажами ключевых игроков. Сейчас мы начинаем строить новую команду. Манолас? Мы собираемся приобрести центрального защитника и на этом завершить работу с защитой", - приводит слова Мончи Calciomercato.it.

Напомним, что этим летом "Рома" уже рассталась с полузащитниками Мохамедом Салахом, Леандро Паредесом и Федерико Риччи.

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