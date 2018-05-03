Мончи: "С видеоповторами в финале Лиги Чемпионов играли бы "Рома" и "Бавария"

Спортивный директор "Ромы" Рамон Родригес Мончи остался недоволен судейством Дамира Скомины в ответном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля" (4:2).

"В первом матче соперник забил нам гол из офсайда, а сегодня в ворота "Ливерпуля" не назначили два пенальти. Причем в одном из эпизодов должна была быть красная карточка. Нам нужно громче заявить об этом, так как ранее пострадал "Ювентус" в противостоянии с "Реалом". Голов итальянского футбола должен звучать громче, так как произошедшее сегодня шокировало нас.

Я не понимаю, почему видеоповторы не используются в самом важном клубном турнире Европы. Безусловно в системе VAR есть ошибки, но их намного было меньше, чем сейчас. Уверен, что с видеоповторами в финале Лиги Чемпионов играли бы "Рома" и "Бавария", - приводит слова Мончи Football Italia.

Не пропустите: Фасио раскритиковал судейство в матче с "Ливерпулем". | http://soccernews.ru