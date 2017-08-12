Мончи: "Состав "Ромы" уже сформирован на 90 процентов"

Спортивный директор "Ромы" Мончи рассказал о несостоявшемся трансфере хавбека "Лестера" Рияда Махреза.

"На предыдущей пресс-конференции я говорил, что мы уверены в адекватности нашего второго предложения. Еще никогда "Рома" не предлагала столько денег за какого-либо игрока. Нового предложения по Махрезу уже не будет. Мы все сделали правильно во время переговоров с "Лестером" - сейчас все зависит только от них. Мы ждем ответа от английского клуба.

Мы работаем над другими вариантами, но в целом беспокоиться нам не о чем: состав команды уже сформирован на 90 процентов" - приводит слова Мончи официальный сайт клуба.

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