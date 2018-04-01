Мончи: "У "Барселоны" есть как способность, так и обязанность быть фаворитом"

Спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи поделился ожиданиями от матча с "Барселоной".

"Барселона" является фаворитом в каждом турнире, в котором она участвует. У них есть как способность, так и обязанность быть фаворитами. "Рома" должна пойти на этот матч, зная, какие возможности есть у противника и попытаться противостоять им. Прежде всего, мы должны подходить к игре как команда, потому что у нас есть свои качества и философия. Мы не собираемся просто отказываться от них" - приводит слова Мончи Football Italia.

Первый поединок между "Барселоной" и "Ромой" состоится 4 апреля в 21:45 по московскому времени.

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