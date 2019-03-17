Мончи вернулся в "Севилью"

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Мончи вернулся в "Севилью"
Бывший спортивный директор "Севильи" Рамон Мончи вернулся в испанский клуб. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Специалист приступит к работе с 1 апреля. Ранее Мончи работал в "Севилье" с 2000 по 2017 годы.

Напомним, что несколько дней назад Мончи был уволен из "Ромы".

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