Мончи вернулся в "Севилью"
Бывший спортивный директор "Севильи" Рамон Мончи вернулся в испанский клуб. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Специалист приступит к работе с 1 апреля. Ранее Мончи работал в "Севилье" с 2000 по 2017 годы.
Напомним, что несколько дней назад Мончи был уволен из "Ромы".
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