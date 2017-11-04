Мончи: "Выбрать "Рому" мне подсказала интуиция, а эти шесть месяцев доказали, что я не ошибся"

Спортивный директор "Ромы" Мончи объяснил свое желание поработать в римском клубе.

"Когда я сказал друзьям и семье, что могу поехать в Рим, они спросили, не сошел ли я с ума. Нет, не сошел. Выбрать "Рому" мне подсказала интуиция, а эти шесть месяцев доказали, что я не ошибся и могу быть тем же Мончи здесь. Я всегда близок к раздевалке команды, ведь я из тех спортивных директоров, что любят находиться рядом с футболистами и тренером.

Такой контакт позволяет лучше узнать людей. Это основа основ. Часто неудачи футболиста тесно связаны с его плохим настроением или недовольством. Если не находишься рядом с ним, то никогда этого не узнаешь" - приводит слова Мончи Football Italia.

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