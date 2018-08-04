Мончи высказался о несостоявшемся трансфере Малкома в "Рому"

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Мончи высказался о несостоявшемся трансфере Малкома в "Рому"

Спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи высказался о несостоявшемся трансфере полузащитника Малкома в римский клуб.

"Малком был отличным вариантом, потому что он хорош, и нам подходили финансовые условия. Теперь мы работаем над другими возможностями. Впрочем, у нас нет необходимости подписать полузащитника" - цитирует Мончи Football Italia.

Напомним, что "Рома" согласовала трансфер Малкома, однако в итоге бразилец перебрался в "Барселону".

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