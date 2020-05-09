Мончи высказался об интересе "Реала" к Окампосу

Спортивный директор "Севильи" Рамон Мончи прокомментировал слухи о том, что "Реал" интересуется вингером Лукасом Окампосом.

"Безусловно, Окампосом могут интересоваться многие клубы, так как он великолепный футболист. Однако мы не контактировали с "Реалом" насчет возможного трансфера", - приводит слова Мончи Le10Sport.

Действующее соглашение Окампоса с "Севильей" рассчитано до лета 2024 года.

В нынешнем сезоне на счету Окампоса 12 забитых мячей и три ассиста в 29 матчах.

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