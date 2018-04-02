Мончи: "Я уже немного устал говорить о будущем Аллисона"

Спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи ответил на вопросы о возможной продаже бразильского вратаря Алиссона.

"Я уже немного устал говорить о будущем Аллисона. Мы не получали по нему никаких предложений и не хотим его продавать. Мы рады, что у нас есть в составе такой игрок. Я не хочу называть его гипотетическую цену. Если мы не хотим продавать футболиста, то не будем называть его стоимость" - цитирует Мончи Football Espana.

Напомним, что на Алиссона претендуют "Реал", "Ливерпуль" и ПСЖ. В этом сезоне 25-летний голкипер сыграл за "Рому" 42 матча и пропустил 32 гола.

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