Мончи: "Я уже немного устал говорить о будущем Аллисона"
Спортивный директор "Ромы" Рамон Мончи ответил на вопросы о возможной продаже бразильского вратаря Алиссона.
"Я уже немного устал говорить о будущем Аллисона. Мы не получали по нему никаких предложений и не хотим его продавать. Мы рады, что у нас есть в составе такой игрок. Я не хочу называть его гипотетическую цену. Если мы не хотим продавать футболиста, то не будем называть его стоимость" - цитирует Мончи Football Espana.
Напомним, что на Алиссона претендуют "Реал", "Ливерпуль" и ПСЖ. В этом сезоне 25-летний голкипер сыграл за "Рому" 42 матча и пропустил 32 гола.
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|Команда
|М
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|Интер Милан
|29
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|Лацио
|30
|57
|6
|Милан
|29
|50
|7
|Аталанта
|29
|47
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|Сампдория
|29
|44
|9
|Фиорентина
|29
|44
|10
|Торино
|29
|39
|11
|Болонья
|30
|35
|12
|Удинезе
|29
|33
|13
|Дженоа
|29
|31
|14
|Кальяри
|29
|29
|15
|Кьево
|29
|28
|16
|Сассуоло
|29
|28
|17
|СПАЛ
|30
|26
|18
|Кротоне
|29
|24
|19
|Хеллас Верона
|29
|22
|20
|Беневенто
|29
|10