Монголия - Япония - 0:14 (видеообзор)

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Монголия - Япония - 0:14 (видеообзор)

Фото: твиттер Saints Live/Автор неизвестен

В матче азиатского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Японии разгромила команду Монголии со счетом 14:0.

Победу японцам принесли хет-трик Юя Осако, дубли Дзюни Ито, Се Инагаки, Киого Фурухаси, голы Такуми Минамино, Даити Камады, Хидемасы Мориты и автогол Хаша-Эрдене Туяя.

Япония лидирует в группе F, выиграв пять матчей из пяти с разницей мячей 27-0.

Монголия - Япония - 0:14 (0:5)
Голы: Минамимо, 13 - 0:1, Осако, 23 - 0:2, Камада, 26 - 0:3, Морита, 33 - 0:4, Туяя, 39 (автогол) - 0:5, Осако, 55 - 0:6, Инагаки, 68 - 0:7, Ито, 73 - 0:8, Фурухаси, 78 - 0:9, Ито, 79 - 0:10, Фурухаси, 86 - 0:11, Асано, 90+1 - 0:12, Осако, 90+2 - 0:13, Инагаки, 90+3 - 0:14.

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