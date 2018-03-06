Монк - новый наставник "Бирмингема"

Новым главным тренером "Бирмингема" назначен Гарри Монк, сообщает официальный сайт клуба.

Специалист подписал с клубом контракт до лета 2021 года. На этом посту он сменил Харри Реднаппа.

Стоит отметить, что по ходу это сезона Монк был уволен из "Мидлсбро".

После 35 туров "Бирмингем" находится в зоне вылета и занимает 22 место в Чемпионшипе.

38-летний Монк ранее также работал "Суонси" и "Лидсом".

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