"Монпелье" дома обыграл "Бордо" и поднялся в зону Лиги Чемпионов
В матче 10-го тура французской Лиги 1 "Монпелье" на своем поле обыграл "Бордо". Победа позволила команде Мишеля Тер-Закаряна набрать 19 очков и подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата.
"Монпелье" - "Бордо" - 2:0
Голы: Лаборде, 17 - 1:0, Делор, 53 - 2:0 (пенальти).
"Монпелье": Лекомт, Конгре, Илтон, Мендеш, Агилар, Шкири (Пирис, 74), Ле Таллек, Ласн, Самбиа, Лаборде (Аммур, 89), Делор (Шкулетич, 79).
"Бордо": Костиль, Паленсия, Кунде, Пабло, Сабали (Басич, 74), Лераджер (Плашил, 62), Отавио, Санкаре, Карамо, Бриан (Калу, 62), Камано.
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|Команда
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|5
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|32
|6
|Монпелье
|20
|32
|7
|Марсель
|20
|31
|8
|Ницца
|21
|31
|9
|Ренн
|21
|30
|10
|Бордо
|20
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|11
|Реймс
|21
|28
|12
|Ним
|20
|26
|13
|Тулуза
|21
|25
|14
|Анжер
|20
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|15
|Нант
|21
|23
|16
|ФК Кан
|21
|18
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|Амьен
|21
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|18
|Дижон
|20
|17
|19
|Монако
|21
|15
|20
|Генгам
|21
|14