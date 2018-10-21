"Монпелье" дома обыграл "Бордо" и поднялся в зону Лиги Чемпионов

В матче 10-го тура французской Лиги 1 "Монпелье" на своем поле обыграл "Бордо". Победа позволила команде Мишеля Тер-Закаряна набрать 19 очков и подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата.

"Монпелье" - "Бордо" - 2:0

Голы: Лаборде, 17 - 1:0, Делор, 53 - 2:0 (пенальти).

"Монпелье": Лекомт, Конгре, Илтон, Мендеш, Агилар, Шкири (Пирис, 74), Ле Таллек, Ласн, Самбиа, Лаборде (Аммур, 89), Делор (Шкулетич, 79).

"Бордо": Костиль, Паленсия, Кунде, Пабло, Сабали (Басич, 74), Лераджер (Плашил, 62), Отавио, Санкаре, Карамо, Бриан (Калу, 62), Камано.

Напомним, вчера ПСЖ разгромил "Амьен". | soccernews.ru