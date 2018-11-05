"Монпелье" дома разгромил "Марсель"

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"Монпелье" дома разгромил "Марсель"

"Монпелье" разнес "Марсель" в матче 12-го тура чемпионата Франции.

"Монпелье" - "Марсель" - 3:0.

Голы: Лаборд, 51 - 1:0, Лаборд, 62 - 2:0, Лан, 70 - 3:0.

"Монпелье": Леконт, Илтон, Конгре, Агилар, Козза, Лан, Ле Таллек, Молле (Ойонго, 85), Скири, Делор, Лаборд (Самбия, 79).

"Марсель": Манданда, Рами, Амави, Луиз Густаву, Стротман (Чалета-Цар, 74), Товен, Сансон (Окампос, 59), Сарр, Б.Камара, Пайет, Жермен (Нжи, 68).

"Монпелье", набрав 25 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице Лиги 1, "Марсель" (19) - 6-е.

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