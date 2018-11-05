"Монпелье" дома разгромил "Марсель"
"Монпелье" разнес "Марсель" в матче 12-го тура чемпионата Франции.
"Монпелье" - "Марсель" - 3:0.
Голы: Лаборд, 51 - 1:0, Лаборд, 62 - 2:0, Лан, 70 - 3:0.
"Монпелье": Леконт, Илтон, Конгре, Агилар, Козза, Лан, Ле Таллек, Молле (Ойонго, 85), Скири, Делор, Лаборд (Самбия, 79).
"Марсель": Манданда, Рами, Амави, Луиз Густаву, Стротман (Чалета-Цар, 74), Товен, Сансон (Окампос, 59), Сарр, Б.Камара, Пайет, Жермен (Нжи, 68).
"Монпелье", набрав 25 очков, занимает 2-е место в турнирной таблице Лиги 1, "Марсель" (19) - 6-е.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|12
|36
|2
|Монпелье
|12
|25
|3
|Лилль
|12
|25
|4
|Лион
|12
|21
|5
|Сент-Этьен
|12
|20
|6
|Марсель
|12
|19
|7
|Страсбур
|12
|17
|8
|Реймс
|12
|17
|9
|Ницца
|12
|17
|10
|Нант
|12
|15
|11
|Бордо
|12
|15
|12
|Ренн
|12
|15
|13
|Ним
|12
|14
|14
|Тулуза
|12
|14
|15
|Анжер
|12
|12
|16
|ФК Кан
|12
|11
|17
|Дижон
|12
|11
|18
|Амьен
|12
|10
|19
|Монако
|12
|7
|20
|Генгам
|12
|7