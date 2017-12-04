"Монпелье" и "Марсель" победителя не выявили

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"Монпелье" и "Марсель" победителя не выявили

В рамках 16-го тура чемпионата Франции "Монпелье" сыграл вничью с "Марселем".

"Монпелье" – "Марсель" 1:1

Голы: Сьо, 29 - 1:0, Товен (пен), 45 - 1:1  

"Монпелье": Лекомт, Педру Мендеш (Конгре, 65), Илтон, Руссийон, Мукиеле, Сессеньон (Самбия, 87), Скири, Мбенза, Ласн, Агиляр, Сьо (Камара, 46).

"Марсель": Манданда, Рами, Амави, Сакаи, Абденнур, Замбо-Ангисса, Луис Густаво, Сансон, Товен (Окампос, 61), Пайет (Сарр, 89), Жермен (Митроглу, 81).

Предупреждения: Ласн (2), Пайет (20), Мукиеле (32), Сессеньон (42), Педру Мендеш (45), Амави (52). | http://soccernews.ru

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1 ПСЖ 16 41
2 Лион 16 32
3 Монако 16 32
4 Марсель 16 32
5 Нант 16 27
6 Ренн 16 24
7 ФК Кан 16 23
8 Монпелье 16 22
9 Амьен 16 21
10 Дижон 16 21
11 Бордо 16 20
12 Сент-Этьен 16 20
13 Ницца 16 20
14 Генгам 16 19
15 Труа 16 18
16 Страсбур 16 18
17 Лилль 16 18
18 Тулуза 16 16
19 Анжер 16 14
20 Метц 16 4
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