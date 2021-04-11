"Монпелье" и "Марсель" с хоккейным счетом сыграли вничью в матче Лиги 1

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"Монпелье" и "Марсель" с хоккейным счетом сыграли вничью в матче Лиги 1

Фото: твиттер "Марселя"/Автор неизвестен

В матче 32-го тура чемпионата Франции "Монпелье" и "Марсель" сыграли вничью со счетом 3:3.

На первой минуте счет открыл Анди Делор, но в концовке первого тайма гостей вывели вперед Аркадиуш Милик и Пап Гуйе. В начале второго тайма равновесие восстановил Гаэтан Лаборд, но на 71-й минуте "Марсель" вывел вперед Люка Перрен. В компенсированное время "Монпелье" от поражения спас Лаборд.

"Марсель", набрав 49 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1. "Монпелье" с 46 очками находится на седьмой позиции.

"Монпелье" – "Марсель" - 3:3 (1:2)
Голы: Делор, 1 - 1:0, Милик, 43 - 1:1, Гуйе, 45 - 1:2, Лаборд, 47 - 2:2, Перрен, 71 - 2:3, Лаборд, 90 - 3:3

"Монпелье": Омлин, Конгре, Коцца (Ристич, 86), Илтон, Самбия (Суке, 79), Саванье, Молле (Шкулетич, 86), Ферри (Шотар, 79), Делор, Лаборд, Мавидиди (Ваи, 79).

"Марсель": Манданда, Камара, Балерди, Чалета-Цар, Лирола, Пайет (Кюизанс, 82), Гуйе, Луис Энрике (Перрен, 64), Товен (Нтчам, 89), Альваро Гонсалес, Милик (Бенедетто, 89).

Удаление: Чалета-Цар (62).

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