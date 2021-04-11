"Монпелье" и "Марсель" с хоккейным счетом сыграли вничью в матче Лиги 1
Фото: твиттер "Марселя"/Автор неизвестен
В матче 32-го тура чемпионата Франции "Монпелье" и "Марсель" сыграли вничью со счетом 3:3.
На первой минуте счет открыл Анди Делор, но в концовке первого тайма гостей вывели вперед Аркадиуш Милик и Пап Гуйе. В начале второго тайма равновесие восстановил Гаэтан Лаборд, но на 71-й минуте "Марсель" вывел вперед Люка Перрен. В компенсированное время "Монпелье" от поражения спас Лаборд.
"Марсель", набрав 49 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1. "Монпелье" с 46 очками находится на седьмой позиции.
"Монпелье" – "Марсель" - 3:3 (1:2)
Голы: Делор, 1 - 1:0, Милик, 43 - 1:1, Гуйе, 45 - 1:2, Лаборд, 47 - 2:2, Перрен, 71 - 2:3, Лаборд, 90 - 3:3
"Монпелье": Омлин, Конгре, Коцца (Ристич, 86), Илтон, Самбия (Суке, 79), Саванье, Молле (Шкулетич, 86), Ферри (Шотар, 79), Делор, Лаборд, Мавидиди (Ваи, 79).
"Марсель": Манданда, Камара, Балерди, Чалета-Цар, Лирола, Пайет (Кюизанс, 82), Гуйе, Луис Энрике (Перрен, 64), Товен (Нтчам, 89), Альваро Гонсалес, Милик (Бенедетто, 89).
Удаление: Чалета-Цар (62).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13