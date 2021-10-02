"Монпелье" и "Страсбур" сыграли вничью в 9-м туре Лиги 1
Фото твиттер Лиги 1
В рамках 9-го тура чемпионата Франции "Монпелье" и "Страсбур" поделили очки - ничья 1:1.
Оба гола были забиты ещё в первом тайме. У хозяев отличился Флоран Молле, а у гостей - Кевин Гамейро.
"Монпелье" – "Страсбур" - 1:1
Голы: 1:0 – 12 Молле, 1:1 – 28 Гамейро.
"Монпелье": Омлин, Суке, Сако, Эстев, Коцца (Ристич, 89), Саванье (Макуана, 83), Ферри (Леруа, 83), Молле, Шотар, Жермен, Мавидиди (Джоаккини, 88).
"Страсбур": Зельс, Гильбер, Ле Маршан, Джику, Ньямси, Каси, Прцич (Лиэнар, 68), Сиссоко (Ахолу, 68), Белльгард (Перрен, 83), Гамейро (Уорис, 89), Ажорк (Диалло, 67).
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