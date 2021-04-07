"Монпелье" и "Тулуза" прошли в 1/4 финала Кубка Франции
Фото: L’Eclaireur de Châteaubriant
Представляем результаты матчей 1/8 финала Кубка Франции.
"Сомюр" - "Тулуза" 1:2
Голы: Спирингс (пен), 20 - 0:1, Боухатт, 32 - 1:1, Касонго, 67 - 1:2
"Вольтижер Шатобриан" - "Монпелье" 0:1
Гол: Молле, 61 - 0:1
"Кане" - "Булонь" 1:0
Гол: Бай, 42 - 1:0
"Рюмийи-Вальер" - "Ле-Пюи" 4:0
Голы: Бозон, 12 - 1:0, Пеже (пен), 83 - 2:0, Гай, 85 - 3:0, Адума, 90 - 4:0
"Седан" - "Анжер" 0:1
Гол: Манко, 25 - 0:1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13