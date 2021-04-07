"Монпелье" и "Тулуза" прошли в 1/4 финала Кубка Франции

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"Монпелье" и "Тулуза" прошли в 1/4 финала Кубка ФранцииФото: L’Eclaireur de Châteaubriant

Представляем результаты матчей 1/8 финала Кубка Франции.

"Сомюр" - "Тулуза" 1:2

Голы: Спирингс (пен), 20 - 0:1, Боухатт, 32 - 1:1, Касонго, 67 - 1:2


"Вольтижер Шатобриан" - "Монпелье" 0:1

Гол: Молле, 61 - 0:1


"Кане" - "Булонь" 1:0

Гол: Бай, 42 - 1:0


"Рюмийи-Вальер" - "Ле-Пюи" 4:0

Голы: Бозон, 12 - 1:0, Пеже (пен), 83 - 2:0, Гай, 85 - 3:0, Адума, 90 - 4:0


"Седан" - "Анжер" 0:1

Гол: Манко, 25 - 0:1

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