"Монпелье" – "Лион" - 1:1 (обзор)

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"Монпелье" – "Лион" - 1:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 28-го тура чемпионата Франции между "Монпелье" и "Лионом" (1:1).

Видео: "Монпелье" – "Лион".

Не пропустите: Мариано спас "Лион" от поражения в матче с "Монпелье". | http://soccernews.ru

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