"Монпелье" - "Лион" - 1:2 (обзор)

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"Монпелье" - "Лион" - 1:2 (обзор)Смотрите видеообзор матча 1/8 финала кубка Франции, в котором "Лион" оказался сильнее "Монпелье".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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