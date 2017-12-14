"Монпелье" - "Лион" - 4:1 (обзор)

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"Монпелье" - "Лион" - 4:1 (обзор)Смотрите видеообзор матча 1/8 финала кубка французской лиги, в котором "Монпелье" разгромил "Лион".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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