"Монпелье" - "Марсель" - 1:1 (обзор)

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"Монпелье" - "Марсель" - 1:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата Франции между "Монпелье" и "Марселем".

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Команда М О
1 ПСЖ 16 41
2 Лион 16 32
3 Монако 16 32
4 Марсель 16 32
5 Нант 16 27
6 Ренн 16 24
7 ФК Кан 16 23
8 Монпелье 16 22
9 Амьен 16 21
10 Дижон 16 21
11 Бордо 16 20
12 Сент-Этьен 16 20
13 Ницца 16 20
14 Генгам 16 19
15 Труа 16 18
16 Страсбур 16 18
17 Лилль 16 18
18 Тулуза 16 16
19 Анжер 16 14
20 Метц 16 4
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