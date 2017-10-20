"Монпелье" на выезде взял верх над "Сент-Этьеном"

В рамках десятого тура французской Лиги 1 "Монпелье" в гостях минимально обыграл "Сент-Этьен".

"Сент-Этьен" – "Монпелье" - 0:1

Гол: Мбенза, 21 - 0:1.

"Сент-Этьен": Рюффье, Теофиль-Катрин, Силва, Янко (Эрнани, 74), Лакруа, Кабелла, Пажо, Амума, Маига, Монне-Паке, Дьони (Тофт-Содерлунд, 36).

"Монпелье": Лекомт, Илтон, Конгре, Агиляр, Педру Мендеш (Самбия, 81), Сессеньон, Ласн, Мбенза (Нинга, 62), Скири, Мукиеле, Сьо (Камара, 70).

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