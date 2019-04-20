"Монпелье", "Ним" и "Кан" побеждают в 33-м туре Лиги 1

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"Монпелье", "Ним" и "Кан" побеждают в 33-м туре Лиги 1

В рамках 33-го тура французской Лиги 1 состоялись ещё три матча, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.

"Страсбур" – "Монпелье" - 1:3

Голы: Делор, 22 - 0:1, Молле, 28 - 0:2, Мартинес, 34 - 1:2, Делор, 86 - 1:3.

"Страсбур": Зельс, Кароль (Каси, 72), Митрович, Мартинес, Сиссоко, Мартен, Гонсалвес, Прцич, Грансир (Томассон, 78), Мотиба (Ажорк, 64), Да Кошта.

"Монпелье": Лекомт, Агиляр (Суарес, 77), Конгре, Педру Мендеш, Ойонго, Скири, Ле Таллек, Молле (Ласн, 81), Илтон, Лаборд (Самбия, 87), Делор.
 

"Ним" – "Бордо" - 2:1

Голы: Маджа, 13 - 0:1, Саванье, 16 (пенальти) - 1:1, Рипар, 63 - 2:1.

"Ним": Бернардони, Мауасса, Либои, Мигель, Саванье, Буанга (Гийом, 90), Рипар, Ферри (Валль, 51), Бобишон, Алиуи, Бозок (Тиуб, 67).

"Бордо": Костиль, Йованович, Лоре (Адли, 78), Кунде, Сабали, Башич, Отавио, Юссуф (Пундже, 70), Камано, де Превиль, Маджа (Бриан, 45).
 

"Ницца" – "Кан" - 0:1

Гол: Джику, 74 - 0:1.

"Ницца": Бенитес, Бюрне (Brazão, 77), Данте, Сарр, Атталь, Вальтер (Джазири, 80), Тамез, Сен-Максимен, Ле-Мелу, Срарфи (Сако, 67), Эрей.

"Кан": Самба, Имору, Заари, Джику, Санко (Армугом, 67), Деменге, Кауи (Тчокунте, 63), Онианге, Гради, Кривелли (Гильбер, 78), Нинга.

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3 Лион Лион 33 59
4 Марсель Марсель 33 54
5 Сент-Этьен Сент-Этьен 32 53
6 Монпелье Монпелье 32 48
7 Реймс Реймс 32 48
8 Ницца Ницца 32 48
9 Страсбур Страсбур 32 44
10 Ним Ним 32 43
11 Ренн Ренн 33 43
12 Анжер Анжер 33 41
13 Бордо Бордо 32 38
14 Нант Нант 32 37
15 Тулуза Тулуза 32 35
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