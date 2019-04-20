"Монпелье", "Ним" и "Кан" побеждают в 33-м туре Лиги 1
В рамках 33-го тура французской Лиги 1 состоялись ещё три матча, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.
"Страсбур" – "Монпелье" - 1:3
Голы: Делор, 22 - 0:1, Молле, 28 - 0:2, Мартинес, 34 - 1:2, Делор, 86 - 1:3.
"Страсбур": Зельс, Кароль (Каси, 72), Митрович, Мартинес, Сиссоко, Мартен, Гонсалвес, Прцич, Грансир (Томассон, 78), Мотиба (Ажорк, 64), Да Кошта.
"Монпелье": Лекомт, Агиляр (Суарес, 77), Конгре, Педру Мендеш, Ойонго, Скири, Ле Таллек, Молле (Ласн, 81), Илтон, Лаборд (Самбия, 87), Делор.
"Ним" – "Бордо" - 2:1
Голы: Маджа, 13 - 0:1, Саванье, 16 (пенальти) - 1:1, Рипар, 63 - 2:1.
"Ним": Бернардони, Мауасса, Либои, Мигель, Саванье, Буанга (Гийом, 90), Рипар, Ферри (Валль, 51), Бобишон, Алиуи, Бозок (Тиуб, 67).
"Бордо": Костиль, Йованович, Лоре (Адли, 78), Кунде, Сабали, Башич, Отавио, Юссуф (Пундже, 70), Камано, де Превиль, Маджа (Бриан, 45).
"Ницца" – "Кан" - 0:1
Гол: Джику, 74 - 0:1.
"Ницца": Бенитес, Бюрне (Brazão, 77), Данте, Сарр, Атталь, Вальтер (Джазири, 80), Тамез, Сен-Максимен, Ле-Мелу, Срарфи (Сако, 67), Эрей.
"Кан": Самба, Имору, Заари, Джику, Санко (Армугом, 67), Деменге, Кауи (Тчокунте, 63), Онианге, Гради, Кривелли (Гильбер, 78), Нинга.
Не пропустите: "Марсель" в гостях победил "Генгам" и вышел на четвёртое место в Лиге 1. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Интер" сыграл вничью с "Ромой" в 33-м туре Серии А
-
Уверенный шаг к чемпионству: Дубль Дзюбы принёс "Зениту" важнейшую победу над "Краснодаром"
-
Роналду покорилось историческое достижение
-
"Локомотив" и ЦСКА поделили очки в матче 24-го тура РПЛ
-
"Ювентус" одолел "Фиорентину" и в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии
Лента новостей
-
"Барселона" добыла дежурную победу над "Реал Сосьедадом"
-
"Интер" сыграл вничью с "Ромой" в 33-м туре Серии А
-
"Хоффенхайм" разгромил "Шальке" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов
-
"Монпелье", "Ним" и "Кан" побеждают в 33-м туре Лиги 1
-
Уверенный шаг к чемпионству: Дубль Дзюбы принёс "Зениту" важнейшую победу над "Краснодаром"
-
Аллегри повторил невероятный рекорд Мигеля Муньоса
-
ЦСКА теряет Дивеева и Бекао
-
Роналду покорилось историческое достижение
-
Дзюба забил за "Зенит" впервые с октября прошлого года
-
"Райо Вальекано" и "Уэска" не выявили сильнейшего в поединке 33-го тура Примеры
-
"РБ Лейпциг" выиграл у "Боруссии М" и закрепился на третьем месте в Бундеслиге
-
Хет-трик Переса принёс "Ньюкаслу" победу над "Саутгемптоном"
-
"Манчестер Сити" установил клубный рекорд
-
"Локомотив" и ЦСКА поделили очки в матче 24-го тура РПЛ
-
"Ювентус" одолел "Фиорентину" и в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии
-
Васин сыграл в матче РПЛ впервые с декабря 2017 года
-
Опубликовано видео с происходящим в "Кофемании" до конфликта между Паком и братьями Кокориными
-
Стали известны стартовые составы "Краснодара" и "Зенита" на очный матч 24-го тура РПЛ
-
"Марсель" в гостях победил "Генгам" и вышел на четвёртое место в Лиге 1
-
Зе Луиш рискует пропустить матч с "Енисеем"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|32
|81
|2
|Лилль
|32
|64
|3
|Лион
|33
|59
|4
|Марсель
|33
|54
|5
|Сент-Этьен
|32
|53
|6
|Монпелье
|32
|48
|7
|Реймс
|32
|48
|8
|Ницца
|32
|48
|9
|Страсбур
|32
|44
|10
|Ним
|32
|43
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Анжер
|33
|41
|13
|Бордо
|32
|38
|14
|Нант
|32
|37
|15
|Тулуза
|32
|35
|16
|Монако
|32
|32
|17
|Амьен
|32
|32
|18
|Дижон
|33
|28
|19
|Генгам
|33
|24
|20
|ФК Кан
|32
|23