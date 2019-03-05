"Монпелье" обыграл "Бордо" и приблизился к еврокубковой зоне
В заключительном матче 27-го тура французской Лиги 1 "Монпелье" на выезде одолел "Бордо". Благодаря победе "паладины" поднялись на 7-ю строчку и от еврокубковой зоны их теперь отделяет всего три очка. "Жирондинцы" остались на 13-й позиции.
"Бордо" - "Монпелье" 1:2
Голы: Ласн, 20 - 0:1, Башич, 35 - 1:1, Конгре, 51 - 1:2
"Бордо": Костиль, Пундже, Кунде, Пабло, Паленсия, Башич (Камано, 53), Отавио (Адли, 80), Плашил, Карамо (Маджа, 71), Бриан, де Превиль.
"Монпелье": Лекомт, Ойонго, Конгре, Коцца, Суарес, Ласн, Ле Таллек (Скири, 81), Молле, Илтон, Делор (Шкулетич, 76), Лаборд.
Предупреждения: де Превиль (39), Конгре (42).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|26
|71
|2
|Лилль
|27
|54
|3
|Лион
|27
|49
|4
|Марсель
|27
|44
|5
|Сент-Этьен
|27
|43
|6
|Реймс
|27
|42
|7
|Монпелье
|27
|41
|8
|Ницца
|27
|40
|9
|Страсбур
|27
|37
|10
|Ренн
|26
|37
|11
|Ним
|26
|36
|12
|Анжер
|27
|34
|13
|Бордо
|27
|32
|14
|Нант
|27
|31
|15
|Тулуза
|27
|28
|16
|Монако
|27
|26
|17
|Амьен
|27
|25
|18
|ФК Кан
|27
|20
|19
|Дижон
|26
|20
|20
|Генгам
|27
|19