"Монпелье" обыграл "Бордо" и приблизился к еврокубковой зоне

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"Монпелье" обыграл "Бордо" и приблизился к еврокубковой зоне

В заключительном матче 27-го тура французской Лиги 1 "Монпелье" на выезде одолел "Бордо". Благодаря победе "паладины" поднялись на 7-ю строчку и от еврокубковой зоны их теперь отделяет всего три очка. "Жирондинцы" остались на 13-й позиции.

"Бордо" - "Монпелье" 1:2

Голы: Ласн, 20 - 0:1, Башич, 35 - 1:1, Конгре, 51 - 1:2

"Бордо": Костиль, Пундже, Кунде, Пабло, Паленсия, Башич (Камано, 53), Отавио (Адли, 80), Плашил, Карамо (Маджа, 71), Бриан, де Превиль.

"Монпелье": Лекомт, Ойонго, Конгре, Коцца, Суарес, Ласн, Ле Таллек (Скири, 81), Молле, Илтон, Делор (Шкулетич, 76), Лаборд.

Предупреждения: де Превиль (39), Конгре (42).

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