"Монпелье" обыграл "Ланс" и приблизился к лидерам Лиги 1

В матче 14-го тура чемпионата Франции "Монпелье" на выезде обыграл "Ланс" со счетом 3:2. Победу гостям принесли голы Стефи Мавидиди, Педру Мендеша и Гаэтана Лаборда. За "Ланс" забивали Гаэль Какута и Йонас Омлин, который отправил мяч в собственные ворота.

"Монпелье" благодаря победе поднялся на пятое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 26 очков. Отставание клуба от лидирующего ПСЖ составляет два очка. "Ланс" с 21 очком остался на 8-й позиции.

"Ланс" – "Монпелье" - 2:3 (1:2)

Голы: Мавидиди, 16 - 0:1, Педру Мендеш, 26 - 0:2, Омлин, 36 (автогол) - 1:2, Какута, 50 (с пенальти) - 2:2, Лаборд, 69 - 2:3

"Ланс": Лека, Фортеш, Баде, Айдара, Силла, Каюзак, Клосс, Фофана, Какута, Калимуэндо (Ганаго, 69), Сотока.

"Монпелье": Омлин, Ристич, Педру Мендеш, Конгре, Самбия, Молле, Ферри, Саванье, Мавидиди, Лаборд, Делор.

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