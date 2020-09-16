"Монпелье" обыграл "Лион" в перенесенном матче 1-го тура Лиги 1

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"Монпелье" обыграл "Лион" в перенесенном матче 1-го тура Лиги 1

"Монпелье" обыграл "Лион" в перенесенном матче первого тура чемпионата Франции 

В победителей дубль оформил Тежи Саванье. У гостей с 11-метрового забил Мемфис Депай.

"Монепелье" - "Лион" - 2:1 (1:0)

Голы: Саванье, 38 - 1:0, Саванье, 59 - 2:0, Депай, 82 - 2:1

"Монпелье" с 6 баллами занимает пятое место в турнирной таблице. "Лион" на 11-м позиции с 4 очками.

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