"Монпелье" обыграл "Ниццу"

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"Монпелье" обыграл "Ниццу"В матче 9-го тура французской Лиги 1 "Монпелье" на своем поле обыграл "Ниццу".

"Монпелье" - "Ницца" - 2:0

Голы: Сессеньон, 55 - 1:0, Мбенза, 74 - 2:0.

"Монпелье": Лекомт, Агилар, Илтон, Конгре, Мулере Мукиеле, Нинга (Мбенза, 71), Шкири, Сессеньон (Самбиа, 72), Ласн, Руссийон, Камара (Сио, 79).

"Ницца": Кардиналь, Суке, Данте, Ле Маршан, Жайе, Сен-Максимен (Срарфи, 79), Козьелло (Менди, 67), Сери, Леес-Мелу (Маху, 78), Плеа, Балотелли. 

Напомним, ранее "Бордо" и "Нант" сыграли вничью. | soccernews.ru

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