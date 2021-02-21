"Монпелье" обыграл "Ренн" и приблизился к зоне еврокубков
В матче 26-го тура чемпионата Франции "Монпелье" на своем поле обыграл "Ренн" со счетом 2:1. Победу хозяевам принес дубль Стефи Мавидиди. В составе гостей отличился Серу Гирасси.
Благодаря победе "Монпелье" поднялся на седьмое место в турнирной таблице Лиги 1 и лишь по разнице мячей отстает от зоны Лиги Европы. "Ренн" опустился на шестую позицию.
"Монпелье" – "Ренн" - 2:1 (2:0)
Голы: Мавидиди, 17 - 1:0, Мавидиди, 27 - 2:0, Гирасси, 78 - 2:1
"Монпелье": Омлин, Илтон, Коцца, Конгре, Самбия, Саванье (Шотар, 56), Молле, Ферри, Ваи (Суке, 75), Мавидиди, Лаборд.
"Ренн": Гомис, Трюффер (Мауасса, 62), Агерд, Траоре, Да Сильва (Ньямси, 65), Мартен (Камавинга, 62), Бурижо (Гренье, 62), Доку, Нзонзи, Терье, Гирасси.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13