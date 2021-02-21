"Монпелье" обыграл "Ренн" и приблизился к зоне еврокубков

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"Монпелье" обыграл "Ренн" и приблизился к зоне еврокубков

В матче 26-го тура чемпионата Франции "Монпелье" на своем поле обыграл "Ренн" со счетом 2:1. Победу хозяевам принес дубль Стефи Мавидиди. В составе гостей отличился Серу Гирасси.

Благодаря победе "Монпелье" поднялся на седьмое место в турнирной таблице Лиги 1 и лишь по разнице мячей отстает от зоны Лиги Европы. "Ренн" опустился на шестую позицию.

"Монпелье" – "Ренн" - 2:1 (2:0)
Голы: Мавидиди, 17 - 1:0, Мавидиди, 27 - 2:0, Гирасси, 78 - 2:1

"Монпелье": Омлин, Илтон, Коцца, Конгре, Самбия, Саванье (Шотар, 56), Молле, Ферри, Ваи (Суке, 75), Мавидиди, Лаборд.

"Ренн": Гомис, Трюффер (Мауасса, 62), Агерд, Траоре, Да Сильва (Ньямси, 65), Мартен (Камавинга, 62), Бурижо (Гренье, 62), Доку, Нзонзи, Терье, Гирасси.

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