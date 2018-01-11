"Монпелье" обыгрывает "Анжер" и выходит в полуфинал кубка французской лиги

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"Монпелье" обыгрывает "Анжер" и выходит в полуфинал кубка французской лигиВ четвертьфинале кубка французской лиги "Монпелье" в гостях оказался сильнее "Анжера".

"Анжер" - "Монпелье" - 0:1

Гол: Мбенза, 86 - 0:1.

Напомним, ранее в полуфинал турнира вышел "Ренн". | soccernews.ru

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