"Монпелье" переиграл "Сент-Этьен" в матче Лиги 1

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"Монпелье" переиграл "Сент-Этьен" в матче Лиги 1

В рамках 9-го тура французской Лиги 1 "Сент-Этьен" уступил "Монпелье".

Благодаря победе "Монпелье" вышел на пятое место, "Сент-Этьен" остался на 13-м.

"Сент-Этьен" - "Монпелье" 0:1

Гол: Мавидиди, 14 - 0:1

"Сент-Этьен": Мулен, Силва (Суиси, 86), Соу, Колодзейчак, Муэффек, Бенхедим (Буанга, 60), Юссуф (Аушиш, 46), Камара (Ривера, 86), Неу Нупа, Амума, Хазри (Аби, 71).

"Монпелье": Берто, Ойонго, Конгре, Педру Мендеш (Коцца, 76), Ферри, Молле (Юн Ил Лок, 63), Самбия, Долли (Шотар, 69), Делор, Мавидиди (Шкулетич, 77), Лаборд.

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