"Монпелье" переиграл "Сент-Этьен" в матче Лиги 1
В рамках 9-го тура французской Лиги 1 "Сент-Этьен" уступил "Монпелье".
Благодаря победе "Монпелье" вышел на пятое место, "Сент-Этьен" остался на 13-м.
"Сент-Этьен" - "Монпелье" 0:1
Гол: Мавидиди, 14 - 0:1
"Сент-Этьен": Мулен, Силва (Суиси, 86), Соу, Колодзейчак, Муэффек, Бенхедим (Буанга, 60), Юссуф (Аушиш, 46), Камара (Ривера, 86), Неу Нупа, Амума, Хазри (Аби, 71).
"Монпелье": Берто, Ойонго, Конгре, Педру Мендеш (Коцца, 76), Ферри, Молле (Юн Ил Лок, 63), Самбия, Долли (Шотар, 69), Делор, Мавидиди (Шкулетич, 77), Лаборд.
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|Команда
|М
|О
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|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13