"Монпелье" переиграл "Тулузу", "Ренн" и "Ницца" победителя не выявили
Представляем результаты 32-го тура французской Лиги 1.
"Монпелье" - "Тулуза" 2:1
Голы: Скири, 54 - 1:0, Сидибе, 67 - 1:1, Камара, 77 - 2:1
"Монпелье": Лекомт, Агиляр (Суарес, 84), Педру Мендеш, Илтон, Ойонго (Ласн, 74), Скири, Ле Таллек, Молле, Конгре, Делор, Лаборд (Камара, 75).
"Тулуза": Рене, Амьян, Жюльен, Седзи, Силла, Сидибе (Ману Гарсия, 78), Дурмаз (Доссеви, 59), Сангаре, Каюзак, Градель, Саного (Лейя-Исека, 55).
Предупреждения: Педру Мендеш (51), Молле (63), Жюльен (86).
"Ренн" - "Ницца" 0:0
"Ренн": Коубек, Мешер, Траоре, Думбия, Да Сильва, Бен-Арфа, Юханссон (Гренье, 69), Буриго (Камавинга, 76), Юну, Дель Кастийо, Ньянг (Сарр, 63).
"Ницца": Бенитес, Бюрне, Эрей, Сарр, Данте, Ле-Мелу, Вальтер, Срарфи (Атталь, 79), Данило (Тамез, 46), Сен-Максимен, Диаби (Ганаго, 13).
Предупреждения: Траоре (43), Ле-Мелу (51), Мешер (61).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|30
|81
|2
|Лилль
|31
|61
|3
|Лион
|32
|56
|4
|Марсель
|32
|51
|5
|Сент-Этьен
|31
|50
|6
|Монпелье
|32
|48
|7
|Реймс
|32
|48
|8
|Ницца
|32
|48
|9
|Страсбур
|32
|44
|10
|Ренн
|32
|43
|11
|Ним
|32
|43
|12
|Анжер
|32
|41
|13
|Бордо
|31
|38
|14
|Тулуза
|32
|35
|15
|Нант
|31
|34
|16
|Монако
|32
|32
|17
|Амьен
|32
|32
|18
|Дижон
|32
|25
|19
|Генгам
|32
|24
|20
|ФК Кан
|32
|23