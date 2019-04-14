"Монпелье" переиграл "Тулузу", "Ренн" и "Ницца" победителя не выявили

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"Монпелье" переиграл "Тулузу", "Ренн" и "Ницца" победителя не выявили

Представляем результаты 32-го тура французской Лиги 1.

"Монпелье" - "Тулуза" 2:1

Голы: Скири, 54 - 1:0, Сидибе, 67 - 1:1, Камара, 77 - 2:1

"Монпелье": Лекомт, Агиляр (Суарес, 84), Педру Мендеш, Илтон, Ойонго (Ласн, 74), Скири, Ле Таллек, Молле, Конгре, Делор, Лаборд (Камара, 75).

"Тулуза": Рене, Амьян, Жюльен, Седзи, Силла, Сидибе (Ману Гарсия, 78), Дурмаз (Доссеви, 59), Сангаре, Каюзак, Градель, Саного (Лейя-Исека, 55).

Предупреждения: Педру Мендеш (51), Молле (63), Жюльен (86).     


"Ренн" - "Ницца" 0:0

"Ренн": Коубек, Мешер, Траоре, Думбия, Да Сильва, Бен-Арфа, Юханссон (Гренье, 69), Буриго (Камавинга, 76), Юну, Дель Кастийо, Ньянг (Сарр, 63).

"Ницца": Бенитес, Бюрне, Эрей, Сарр, Данте, Ле-Мелу, Вальтер, Срарфи (Атталь, 79), Данило (Тамез, 46), Сен-Максимен, Диаби (Ганаго, 13).

Предупреждения: Траоре (43), Ле-Мелу (51), Мешер (61).

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