"Монпелье" перестрелял "Страсбур" и другие результаты 11-го тура Лиги 1
Представляем результаты матчей 11-го тура французской Лиги 1.
"Нант" - "Метц" 1:1
Голы: Коло-Муани, 29 - 1:0, Лейя-Исека (пен), 45 - 1:1
"Нант": Лафон, Кастеллетто, Фабио, Коршья, Жиротто, Блас, Абед, Бамба (Огюстен, 90), Коко (Эмон, 77), Туре, Коло-Муани.
"Метц": Укиджа, Бойе, Юдоль, Бронн, Ангбан, Пажо (Делен, 25), Маига (Фофана, 26), Булая, Тшимбембе (Вагнер, 67), Гуйе, Лейя-Исека (Нгетте, 55).
"Реймс" - "Ним" 0:1
Гол: Рипар (пен), 62 - 0:1
"Реймс": Диуф, де Смет (Конан, 67), Маресич, Абдельхамид, Фоке, Мунеци, Бериша, Кафаро (Зенели, 78), Мбуку (Туре, 58), Сирхейс (Думбия, 58), Диа.
"Ним": Рене, Ландр, Бюрне, Мартинес, Паки, Фомба, Алинви, Кубас, Ферхат, Коне (Денкей, 55; Ариби, 80), Рипар.
"Монпелье" - "Страсбур" 4:3
Голы: Педру Мендеш, 8 - 1:0, Делор, 13 - 2:0, Лала (пен), 22 - 2:1, Диалло (пен), 26 - 2:2, Делор, 31 - 3:2, Ажорк, 45 - 3:3, Лаборд, 68 - 4:3
"Монпелье": Омлин, Ристич, Педру Мендеш, Конгре, Самбия, Саванье, Молле (Долли, 82), Ферри (Шотар, 88), Делор, Лаборд (Илтон, 89), Мавидиди (Юн Ил Лок, 67).
"Страсбур": Кавасима, Митрович, Каси (Зои, 84), Симакан, Лала (Шахири, 74), Сиссоко, Белльгард (Томассон, 84), Ахолу (Лиэнар, 65), Коне, Ажорк, Диалло.
"Дижон" - "Ланс" 0:1
Гол: Калимуэндо, 23 - 0:1
"Дижон": Рачоппи, Экюэль-Манга, Музинга, Кулибали, Лотоа (Марье, 26), Ндонг, Балде, Целина, Шафик (Боэ, 82), Конате (Шедлер, 62), Ассале (Саммаритано, 62).
"Ланс": Лека, Баде, Гради, Медина, Силла, Фофана (Дукуре, 72), Клосс (Мишлен, 88), Каюзак, Жан (Какута, 66), Калимуэндо (Ганаго, 66), Сотока (Банза, 88).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13