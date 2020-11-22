"Монпелье" перестрелял "Страсбур" и другие результаты 11-го тура Лиги 1

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"Монпелье" перестрелял "Страсбур" и другие результаты 11-го тура Лиги 1

Представляем результаты матчей 11-го тура французской Лиги 1.

"Нант" - "Метц" 1:1

Голы: Коло-Муани, 29 - 1:0, Лейя-Исека (пен), 45 - 1:1

"Нант": Лафон, Кастеллетто, Фабио, Коршья, Жиротто, Блас, Абед, Бамба (Огюстен, 90), Коко (Эмон, 77), Туре, Коло-Муани.

"Метц": Укиджа, Бойе, Юдоль, Бронн, Ангбан, Пажо (Делен, 25), Маига (Фофана, 26), Булая, Тшимбембе (Вагнер, 67), Гуйе, Лейя-Исека (Нгетте, 55).


"Реймс" - "Ним" 0:1

Гол: Рипар (пен), 62 - 0:1

"Реймс": Диуф, де Смет (Конан, 67), Маресич, Абдельхамид, Фоке, Мунеци, Бериша, Кафаро (Зенели, 78), Мбуку (Туре, 58), Сирхейс (Думбия, 58), Диа.

"Ним": Рене, Ландр, Бюрне, Мартинес, Паки, Фомба, Алинви, Кубас, Ферхат, Коне (Денкей, 55; Ариби, 80), Рипар.


"Монпелье" - "Страсбур" 4:3

Голы: Педру Мендеш, 8 - 1:0, Делор, 13 - 2:0, Лала (пен), 22 - 2:1, Диалло (пен), 26 - 2:2, Делор, 31 - 3:2, Ажорк, 45 - 3:3, Лаборд, 68 - 4:3

"Монпелье": Омлин, Ристич, Педру Мендеш, Конгре, Самбия, Саванье, Молле (Долли, 82), Ферри (Шотар, 88), Делор, Лаборд (Илтон, 89), Мавидиди (Юн Ил Лок, 67).

"Страсбур": Кавасима, Митрович, Каси (Зои, 84), Симакан, Лала (Шахири, 74), Сиссоко, Белльгард (Томассон, 84), Ахолу (Лиэнар, 65), Коне, Ажорк, Диалло.


"Дижон" - "Ланс" 0:1

Гол: Калимуэндо, 23 - 0:1

"Дижон": Рачоппи, Экюэль-Манга, Музинга, Кулибали, Лотоа (Марье, 26), Ндонг, Балде, Целина, Шафик (Боэ, 82), Конате (Шедлер, 62), Ассале (Саммаритано, 62).

"Ланс": Лека, Баде, Гради, Медина, Силла, Фофана (Дукуре, 72), Клосс (Мишлен, 88), Каюзак, Жан (Какута, 66), Калимуэндо (Ганаго, 66), Сотока (Банза, 88).

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3 Ренн Ренн 28 50
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5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
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