"Монпелье" представил новую форму
"Монпелье" представил новые комплекты формы на следующий сезон. Об этом клуб сообщил в своем твиттере.
Домашняя экипировка выполнена в сине-оранжевых цветах, гостевая - в красном, а третий комплект - белый.
В минувшем сезоне "Монпелье" занял 6 место в Лиге 1.
А еще: Опубликовано фото выездной формы "Челси" на сезон-2019/20 | http://soccernews.ru
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|Монпелье
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|Ницца
|38
|56
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|38
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|9
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|10
|Ренн
|38
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|11
|Страсбур
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|Нант
|38
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|13
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|38
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|Бордо
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|Амьен
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|Дижон
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|19
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|20
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|38
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