"Монпелье" представил новую форму

"Монпелье" представил новые комплекты формы на следующий сезон. Об этом клуб сообщил в своем твиттере.

Домашняя экипировка выполнена в сине-оранжевых цветах, гостевая - в красном, а третий комплект - белый.

В минувшем сезоне "Монпелье" занял 6 место в Лиге 1.

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