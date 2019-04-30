"Монпелье" продлил контракт с главным тренером

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"Монпелье" продлил контракт с главным тренером

"Монпелье" подписал новый контракт с главным тренером Мишелем Дер Закаряном. Он с 2017 года работает с командой. Срок нового соглашения не разглашается. Об этом сообщается в твиттере команды.

"Я очень счастлив, что могу продолжить приключения с "Монпелье". Я горжусь тем, что президент команды решил продлить наше сотрудничество", - написал Дер Закарян.

Michel Der Zakarian : "Heureux de la confiance qu'on m'accorde"
Le coach montpelliérain prolonge son aventure orange et bleue ➡️ https://t.co/fQNLicPa6K pic.twitter.com/3wkesjfbDN

– MHSC (@MontpellierHSC) 29 апреля 2019 г.

На данный момент неизвестно, до какого 56-летний специалист возглавит команду.

"Монпелье" занимает 6 позицию в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 56 баллов.

Сегодня, 30 апреля подопечные Дер Закаряны встретятся с ПСЖ. Начало - в 20:00 мск.

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