"Монпелье" продлил контракт с главным тренером
"Монпелье" подписал новый контракт с главным тренером Мишелем Дер Закаряном. Он с 2017 года работает с командой. Срок нового соглашения не разглашается. Об этом сообщается в твиттере команды.
"Я очень счастлив, что могу продолжить приключения с "Монпелье". Я горжусь тем, что президент команды решил продлить наше сотрудничество", - написал Дер Закарян.
Michel Der Zakarian : "Heureux de la confiance qu'on m'accorde"– MHSC (@MontpellierHSC) 29 апреля 2019 г.
Le coach montpelliérain prolonge son aventure orange et bleue ➡️ https://t.co/fQNLicPa6K pic.twitter.com/3wkesjfbDN
На данный момент неизвестно, до какого 56-летний специалист возглавит команду.
"Монпелье" занимает 6 позицию в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 56 баллов.
Сегодня, 30 апреля подопечные Дер Закаряны встретятся с ПСЖ. Начало - в 20:00 мск.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|33
|84
|2
|Лилль
|34
|68
|3
|Лион
|34
|62
|4
|Сент-Этьен
|34
|59
|5
|Марсель
|34
|54
|6
|Монпелье
|33
|51
|7
|Ницца
|34
|51
|8
|Реймс
|34
|49
|9
|Ним
|34
|46
|10
|Страсбур
|34
|45
|11
|Ренн
|33
|43
|12
|Нант
|34
|43
|13
|Анжер
|34
|42
|14
|Бордо
|34
|38
|15
|Тулуза
|34
|36
|16
|Амьен
|34
|33
|17
|Монако
|33
|32
|18
|ФК Кан
|34
|29
|19
|Дижон
|34
|28
|20
|Генгам
|34
|24