"Монпелье" продлил контракт с главным тренером

"Монпелье" подписал новый контракт с главным тренером Мишелем Дер Закаряном. Он с 2017 года работает с командой. Срок нового соглашения не разглашается. Об этом сообщается в твиттере команды.

"Я очень счастлив, что могу продолжить приключения с "Монпелье". Я горжусь тем, что президент команды решил продлить наше сотрудничество", - написал Дер Закарян.

Michel Der Zakarian : "Heureux de la confiance qu'on m'accorde"

Le coach montpelliérain prolonge son aventure orange et bleue ➡️ https://t.co/fQNLicPa6K pic.twitter.com/3wkesjfbDN – MHSC (@MontpellierHSC) 29 апреля 2019 г.

На данный момент неизвестно, до какого 56-летний специалист возглавит команду.

"Монпелье" занимает 6 позицию в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 56 баллов.

Сегодня, 30 апреля подопечные Дер Закаряны встретятся с ПСЖ. Начало - в 20:00 мск.

Не пропустите: "Монпелье", "Ним" и "Кан" побеждают в 33-м туре Лиги 1| http://soccernews.ru