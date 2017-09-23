"Монпелье" - ПСЖ - 0:0 (обзор)

Теги монпельепсж

"Монпелье" - ПСЖ - 0:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата Франции между "Монпелье" и ПСЖ.

Читайте также: ПСЖ потерял очки в матче с "Монпелье". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Праздник в Генуе: "Сампдория" наносит "Милану" второе поражение в сезоне

Праздник в Генуе: "Сампдория" наносит "Милану" второе поражение в сезоне

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 7 19
2 Монако 7 18
3 Бордо 7 15
4 Сент-Этьен 6 13
5 Лион 7 12
6 ФК Кан 7 12
7 Ницца 7 10
8 Марсель 6 10
9 Нант 6 10
10 Генгам 7 9
11 Анжер 7 8
12 Монпелье 7 8
13 Труа 7 8
14 Тулуза 6 7
15 Амьен 7 6
16 Ренн 6 5
17 Дижон 7 5
18 Лилль 7 5
19 Страсбур 6 4
20 Метц 7 3
Полная таблица

топ-5 тегов