"Монпелье" – "Сент-Этьен" - 0:1 (обзор)

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"Монпелье" – "Сент-Этьен" - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 35-го тура французской Лиги 1 между "Монпелье" и "Сент-Этьеном".

Не пропустите: "Сент-Этьен" в гостях одолел "Монпелье". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 ПСЖ 34 90
2 Монако 34 70
3 Лион 34 69
4 Марсель 34 69
5 Сент-Этьен 35 52
6 Ницца 34 50
7 Ренн 34 48
8 Монпелье 35 46
9 Нант 34 46
10 Генгам 34 45
11 Бордо 34 43
12 Дижон 34 42
13 Амьен 34 40
14 Анжер 34 37
15 ФК Кан 34 37
16 Тулуза 34 34
17 Страсбур 34 34
18 Труа 34 29
19 Лилль 34 29
20 Метц 34 26
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