"Монпелье" сыграл вничью с "Амьеном" и другие результаты 35-го тура Лиги 1
Представляем результаты 35-го тура французской Лиги 1.
"Монпелье" - "Амьен" 1:1
Голы: Мендоса, 66 - 0:1, Молле, 81 - 1:1
"Монпелье": Лекомт, Ойонго (Шкулетич, 87), Конгре, Илтон, Суарес (Ласн, 53), Ле Таллек, Скири, Молле, Педру Мендеш, Лаборд (Камара, 74), Делор.
"Амьен": Гюртнер, Питерс, Аденон, Дибасси, Эль-Хаджам, Монкондюи, Ньяоре (Бодмер, 90), Тимит (Годдос, 86), Блен, Мендоса, Гирасси (Конате, 69).
"Нант" - "Дижон" 3:0
Голы: Туре, 51 - 1:0, Кулибали (пен), 74 - 2:0, Ронжье, 80 - 3:0
"Нант": Дюпе, Лукас Лима, Фабио, Паллуа, Диего Карлос (Базила, 89), Мутуссами, Ронжье, Туре, Лимбомбе (Андрей Жиротто, 67), Кулибали, Уорис (Бошилья, 79).
"Дижон": Рунарссон, Хаддади, Шафик, Ямбере, Лотоа, Амальфитано, Слити (Каба, 69), Квон Чхан Хун (Саммаритано, 79), Агерд, Тавареш, Саид (Луаодис, 87).
"Тулуза" - "Ренн" 2:2
Голы: Ньянг, 35 - 0:1, Дурмаз (пен), 40 - 1:1, Доссеви, 51 - 2:1, Сарр (пен), 58 - 2:2
"Тулуза": Гойкоэчеа, Седзи, Силла, Жюльен, Амьян, Дурмаз, Доссеви, Сидибе (Босток, 46), Сангаре, Градель, Саного (Лейя-Исека, 67).
"Ренн": Коубек, Да Сильва, Траоре (Боэ, 77), Ньямси, Бенсебайни, Юну (Буриго, 67), Камавинга (Юханссон, 90), Леа Силики, Гренье, Сарр, Ньянг.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|35
|85
|2
|Лилль
|34
|68
|3
|Лион
|34
|62
|4
|Сент-Этьен
|34
|59
|5
|Монпелье
|35
|55
|6
|Марсель
|35
|55
|7
|Ницца
|35
|52
|8
|Ним
|35
|49
|9
|Реймс
|35
|49
|10
|Страсбур
|35
|46
|11
|Нант
|35
|46
|12
|Анжер
|35
|45
|13
|Ренн
|35
|45
|14
|Бордо
|35
|38
|15
|Тулуза
|35
|37
|16
|Амьен
|35
|34
|17
|Монако
|34
|33
|18
|ФК Кан
|35
|30
|19
|Дижон
|35
|28
|20
|Генгам
|35
|25