"Монпелье" сыграл вничью с "Амьеном" и другие результаты 35-го тура Лиги 1

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"Монпелье" сыграл вничью с "Амьеном" и другие результаты 35-го тура Лиги 1

Представляем результаты 35-го тура французской Лиги 1.

"Монпелье" - "Амьен" 1:1

Голы: Мендоса, 66 - 0:1, Молле, 81 - 1:1

"Монпелье": Лекомт, Ойонго (Шкулетич, 87), Конгре, Илтон, Суарес (Ласн, 53), Ле Таллек, Скири, Молле, Педру Мендеш, Лаборд (Камара, 74), Делор.

"Амьен": Гюртнер, Питерс, Аденон, Дибасси, Эль-Хаджам, Монкондюи, Ньяоре (Бодмер, 90), Тимит (Годдос, 86), Блен, Мендоса, Гирасси (Конате, 69).


"Нант" - "Дижон" 3:0

Голы: Туре, 51 - 1:0, Кулибали (пен), 74 - 2:0, Ронжье, 80 - 3:0

"Нант": Дюпе, Лукас Лима, Фабио, Паллуа, Диего Карлос (Базила, 89), Мутуссами, Ронжье, Туре, Лимбомбе (Андрей Жиротто, 67), Кулибали, Уорис (Бошилья, 79).

"Дижон": Рунарссон, Хаддади, Шафик, Ямбере, Лотоа, Амальфитано, Слити (Каба, 69), Квон Чхан Хун (Саммаритано, 79), Агерд, Тавареш, Саид (Луаодис, 87).


"Тулуза" - "Ренн" 2:2

Голы: Ньянг, 35 - 0:1, Дурмаз (пен), 40 - 1:1, Доссеви, 51 - 2:1, Сарр (пен), 58 - 2:2

"Тулуза": Гойкоэчеа, Седзи, Силла, Жюльен, Амьян, Дурмаз, Доссеви, Сидибе (Босток, 46), Сангаре, Градель, Саного (Лейя-Исека, 67).

"Ренн": Коубек, Да Сильва, Траоре (Боэ, 77), Ньямси, Бенсебайни, Юну (Буриго, 67), Камавинга (Юханссон, 90), Леа Силики, Гренье, Сарр, Ньянг.

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8 Ним Ним 35 49
9 Реймс Реймс 35 49
10 Страсбур Страсбур 35 46
11 Нант Нант 35 46
12 Анжер Анжер 35 45
13 Ренн Ренн 35 45
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