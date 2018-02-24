"Монпелье" сыграл вничью со "Страсбуром"

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"Монпелье" сыграл вничью со "Страсбуром"

В рамках 27-го тура французской Лиги 1 "Страсбур" сыграл вничью с "Монпелье".

"Страсбур" – "Монпелье" 0:0

"Страсбур": Укиджа, Коне, Лала, Фулькье, Мартинес, Мартен (Зои, 90), Ахолу, Лиэнар, Терье, Баокен (Да Кошта, 76), Блайяк (Саади, 82).

"Монпелье": Лекомт, Мукиеле, Педру Мендеш, Конгре, Илтон, Самбия (Иконе, 63), Ласн, Мбенза (Нинга, 62), Скири, Агиляр, Сьо (Камара, 84).

Предупреждения: Илтон (31), Сьо (35), Баокен (37), Педру Мендеш (39), Мартинес (81). | http://soccernews.ru

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