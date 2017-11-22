Монреаль: "Озил и Санчес очень преданы "Арсеналу"

Теги арсенал лондонначо монреальмесут озилалексис санчес

Монреаль: "Озил и Санчес очень преданы "Арсеналу"

Защитник "Арсенала" Начо Монреаль поделился мнением о возможном уходе Месута Озила и Алексиса Санчеса из клуба.

"Есть предчувствие, что Озил и Санчес останутся в команде. У нас ни разу не поднимался вопрос об их возможном трансфере. Даже наоборот, ребята очень преданы "Арсеналу". Однако ничего конкретного я не могу сказать, ситуация зависит не от меня. Если клуб захочет, чтобы они остались в команде - так и произойдет, но я не знаю намерений руководства по этому поводу" - приводит слова Монреаля Sky Sports.

Читайте также: "Арсенал" определился со стоимостью Озила. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Топ-10 полузащитников в истории Лиги Чемпионов

Топ-10 полузащитников в истории Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 12 26
3 Челси 12 25
4 Тоттенхэм 12 23
5 Ливерпуль 12 22
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Уотфорд 12 18
9 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
18 Вест Хэм Юнайтед 12 9
19 Суонси Сити 12 8
20 Кристал Пэлас 12 5
Полная таблица

топ-5 тегов