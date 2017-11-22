Монреаль: "Озил и Санчес очень преданы "Арсеналу"

Защитник "Арсенала" Начо Монреаль поделился мнением о возможном уходе Месута Озила и Алексиса Санчеса из клуба.

"Есть предчувствие, что Озил и Санчес останутся в команде. У нас ни разу не поднимался вопрос об их возможном трансфере. Даже наоборот, ребята очень преданы "Арсеналу". Однако ничего конкретного я не могу сказать, ситуация зависит не от меня. Если клуб захочет, чтобы они остались в команде - так и произойдет, но я не знаю намерений руководства по этому поводу" - приводит слова Монреаля Sky Sports.

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