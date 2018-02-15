Монреаль поучаствовал в пяти голах "Арсенала" в последних шести матчах

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Арсенал" на выезде играет с "Эстерсундом".

Счет в этом поединке открыл защитник лондонского клуба Начо Монреаль.

Стоит отметить, что 31-летний испанец поучаствовал в пяти голах "Арсенала" в последних шести матчах (3 мяча и 2 голевых паса).

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