Монреаль поучаствовал в пяти голах "Арсенала" в последних шести матчах

Теги арсенал лондонначо монреаль

Монреаль поучаствовал в пяти голах "Арсенала" в последних шести матчах

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Арсенал" на выезде играет с "Эстерсундом".

Счет в этом поединке открыл защитник лондонского клуба Начо Монреаль.

Стоит отметить, что 31-летний испанец поучаствовал в пяти голах "Арсенала" в последних шести матчах (3 мяча и 2 голевых паса).

Не пропустите: "Арсенал" не проигрывает скандинавским клубам в семи гостевых матчах подряд. | http://soccernews.ru

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