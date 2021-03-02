Монтажер РФС объяснил, почему использовал фотошоп в эпизоде с игрой рукой Мозеса

Монтажер Российского футбольного союза (РФС), который изменил снимка для разбора момента с пенальти в ворота "Спартака" в матче 1/8 финала Кубка России с "Динамо" (0:2), пояснил причину использования фотошопа, передает Eurosport.

По его словам, на видеозаписи самого матча момент с попаданием мяча в руку Виктора Мозеса показан нечетко. В тоже время, снимок "Спорт-Экспресса" показал момент гораздо лучше. Это и стало причиной решения наложить кадры друг на друга.

Также, монтажер заявил, что его фотошоп, никак не повлиял на решение экспертно-судейской комиссии. У ЭСК были свои материалы для изучения. То видео, которое привело к скандалу, монтировалось уже после заседания. Целью его было объяснить решение комиссии более доходчиво.

Напомним, Российский футбольный союз (РФС) проводит проверку в отношении ответственного за фотошоп в эпизоде с игрой рукой Мозеса.