Монтелла близок к увольнению из "Милана"

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Монтелла близок к увольнению из "Милана"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла в шаге от отставки со своего поста, сообщает итальянская пресса.

43-летний специалист будет уволен, если "россонери" не добьются победы в ближайшем матче Серии А против "Сассуоло".

Напомним, что "Милан" занимает лишь восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, но при этом лидирует в своей группе в Лиге Европы.

Не пропустите: Монтелла пошутил о возможной отставке. | http://soccernews.ru

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