Монтелла близок к увольнению из "Севильи"

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Монтелла близок к увольнению из "Севильи"

Главный тренер "Севильи" Винченцо Монтелла уже сегодня может быть отправлен в отставку, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, руководство андалусийского клуба разочаровано безвольным поражением от "Барселоны" в финале Кубка Испании, в связи с чем намерено обсудить на собрании, запланированном на вторник, будущее итальянского наставника.

Если решение об увольнении Монтеллы будет принято, то "Севилью" до конца сезона будет возглавлять Хоакин Капаррос

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