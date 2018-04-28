Монтелла близок к увольнению из "Севильи"

Теги севильявинченцо монтелла

Монтелла близок к увольнению из "Севильи"

Главный тренер "Севильи" Винченцо Монтелла близок к увольнению со своего поста, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянскому специалисту грозит отставка из-за плохих результатов команды. Напомним, что безвыигрышная серия "нервионцев" достигла девяти матчей.

Таким образом, Монтелла может быть уволен уже во второй раз в этом сезоне. Ранее он был отстранён от работы в "Милане". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Спартак" прервал серию неудач, обыграв "Амкар"

"Спартак" прервал серию неудач, обыграв "Амкар"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 33 83
2 Атлетико Мадрид 34 72
3 Реал Мадрид 34 71
4 Валенсия 34 66
5 Бетис 34 56
6 Вильярреал 34 54
7 Хетафе 35 49
8 Севилья 34 48
9 Жирона 35 48
10 Реал Сосьедад 35 46
11 Сельта Виго 35 45
12 Эйбар 34 43
13 Алавес 34 41
14 Атлетик Бильбао 35 40
15 Леганес 35 40
16 Эспаньол 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 34 28
19 Лас Пальмас 35 22
20 Малага 34 20
Полная таблица

топ-5 тегов