Монтелла близок к увольнению из "Севильи"

Главный тренер "Севильи" Винченцо Монтелла близок к увольнению со своего поста, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянскому специалисту грозит отставка из-за плохих результатов команды. Напомним, что безвыигрышная серия "нервионцев" достигла девяти матчей.

Таким образом, Монтелла может быть уволен уже во второй раз в этом сезоне. Ранее он был отстранён от работы в "Милане". | http://soccernews.ru